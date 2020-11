[VIDEO] “Me hace feliz poder seguir activa”: Natalia Ducó sorprendió con entrenamiento a sus 28 semanas de embarazo

La deportista y ganadora de “Masterchef Celebrity”, Natalia Duco, sorprendió a sus seguidores con un video donde muestra su entrenamiento con 28 semanas de embarazo.

En la ocasión estuvo acompañada de su pareja, Rafael Bueno, y envió un extenso mensaje a sus seguidores explicando su motivación.

“Estamos felices y ansiosos esperando a Luciano para poder transmitirle el amor por el deporte y los valores que nos ha entregado“, comenzó diciendo.

“Yo sé que el tema de entrenar durante el embarazo en un tema desconocido por lo que las invito a hacerme preguntas acá en los comentarios para hacer un video educativo respondido por mi equipo médico, les tinca?”, propuso a sus seguidores.

Además, contó que “la faja que tengo es para afirmar mi guatita y me la mandó mi kine y mi entrenador. Porque ya está gigante. Lucianito está creciendo fuerte y sano, ya siento como se mueve muuucho más, y a mí me cuesta más moverme y me siento más pesada. Pero me hace feliz poder seguir activa. Hay tantas mujeres que tienen que seguir trabajando, cuidando a sus otros hijos mientras están embarazadas, haciendo mil cosas que se impresionarían”.

“Gracias a mi equipo médico por monitorearme y cuidarme en este proceso”, cerró.

Por último, recordó que “no se puede hacer deporte si tu embarazo es de riesgo, cuello corto del útero, sangramientos, etc.”.