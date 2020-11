Antonia Santa María explicó en “Francamente” por qué no tiene redes sociales

La actriz Antonia Santa María fue la nueva invitada al programa de Instagram de Francisca García-Huidobro “Francamente”, donde se refirió a múltiples aspectos de su vida, destacando el hecho de que no tiene cuentas de Instagram, Facebook, o Twitter.

En este sentido señaló: “Todavía no entro en el mundo y ha sido una opción. Tampoco es que lo reflexione tanto. Es como que no lo entiendo mucho. No lo entiendo, me incomoda… No estoy acostumbrada a estar contándole a nadie cuando estoy súper bien, si estoy con un amigo”.

Tras esto Antonia explicó que su postura “no tiene que ver con ser muy cuidadosa de mi vida privada porque tampoco tengo mucho qué esconder. Es como que me da un poco de pudor“.

“Trato de no ser juiciosa con quienes lo hacen, que es la mayoría. Pero me da un poco de pudor estar mostrándole al resto o lo bacán que soy o mira lo bien que lo paso“, sumó luego.

Finalmente la intérprete reveló que no tolera a las personas que comparten fotos de sus comidas: “Esa h… no la soporto. Me gusta demasiado comer, es demasiado importante en mi vida. Entonces, que me llegue el plato y que la gente empiece a sacarle fotos al plato, me dan ganas de levantarme de la mesa”.