¡Lo dijo todo! Martín Cárcamo habló de la posibilidad de casarse con Alejandra del Sante

El animador Martín Cárcamo fue el nuevo invitado al programa online de Francisco Saavedra, espacio donde habló sobre sus planes a futuro con su actual polola, la maquilladora Alejandra del Sante.

Todo comenzó cuando Saavedra le consultó al conductor de TV si tenía planes de contraer matrimonio con la profesional, a lo que Cárcamo respondió de manera afirmativa.

“Por supuesto, por supuesto, sí poh, lo que pasa es que es un tema que se tiene que conversar“, sostuvo. Tras esto, aseguró que “yo siempre me río, porque nosotros lo hemos conversado muchas veces, pero nunca lo hemos concretado como la idea realmente”.

En este sentido, explicó que “siempre aparecen tallas, como: cuándo, por qué, si estamos viviendo distanciados. (Ella) cree que cuando yo hablo, hablo como en hueveo y cuando yo le hablo a ella y me contesta, no sé si está contestando en serio o no, no sé si quiere o no quiere”.

“Entonces al final como que creo que cuando pase, va a tener que pasar nomás, pero no estamos en plan de matrimonio en este minuto, para nada”, complementó el animador.

Finalmente, poniéndose en el caso hipotético de una eventual boda, Cárcamo señaló que “yo creo que me gustaría hacer una ceremonia especial propia. Yo soy una persona creyente, pero no soy de ir a misa, yo creo que ella también, pero me gustaría hacer una ceremonia que tuviera una parte religiosa pero propia, muy espiritual y que tuviera una cuestión inventada por nosotros con la gente que queremos”.