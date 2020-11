Catalina Pulido arremete contra Pamela Jiles: “Al parecer es bien cobarde”

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, la animadora Catalina Pulido alabó el reportaje realizado por el periodista Santiago Pavlovic, quien abordó el estallido social en el programa “Informe Especial”.

Cabe señalar que producto de esto, el comunicador fue sumamente criticado por diversos políticos, entre ellos la diputada Pamela Jiles y la parlamentaria Maite Orsini, quienes aseguraron que Pavlovic “criminalizaba” las protestas.

A pesar de esto, Pulido señaló que “me gustó mucho, porque habían abogados, profesores de filosofía, cientistas políticos, habían varias personas, y la verdad es que todos estaban de acuerdo con lo que había sucedido, pero era muy interesante desde el punto de vista social lo que había pasado, y no con esta chiva del estallido social, no, fue bastante objetivo el reportaje, como es Santiago Pavlovic, nadie puede negar su profesionalismo, su calidad de periodista, para mí es una eminencia”, sostuvo.

Asimismo, declaró que “no es cualquier pelafustán, entonces no empecemos ahora a atacarlo por las redes sociales como su fueran todos cientistas políticos, no poh, si el gallo sabe, y la otra señora (Pamela Jiles) que se cuelga cada vez que quiere, o sea señora déjeselas de guerrillera, porque al parecer usted es bien al peo“.

“Las cosas que inventa, sobredimesiona una cosa, al parecer es bien cobarde, se le aconchan los meados cuando tiene que hacer cierto reportaje, le tirita la pera, las piernas, así que no se venga a hacer la chora ni guerrillera porque eso es mentira”, complementó Pulido en contra de la diputada Pamela Jiles.