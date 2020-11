Ignacio Gutiérrez reveló por qué dejó “Buenos Días a Todos”: “Es necesario emprender nuevos rumbos”

El matinal de TVN “Buenos Días a Todos” volvió a sufrir una nueva baja, luego de que el animador Ignacio Gutiérrez dejara su labor.

El periodista se mantuvo tres años en la señal estatal, aunque tuvo una interrupción en noviembre del 2019, donde el comunicador renunció al espacio para dedicarse a proyectos de su productora, alcanzando a estar solo un mes fuera.

“Ahí el canal me pidió volver porque había una crisis importante en el matinal. Pero hoy no hay ningún tipo de crisis. Me siento muy querido y no es una decisión fácil”, partió señalando Gutiérrez a La Tercera.

Su salida, que se concreta este viernes, será suplida con un nuevo trío de animadores, el cual estará compuesto por María Luisa Godoy, Gonzalo Ramírez y Carolina Escobar, siendo estos últimos quienes quedarán a la cabeza del matinal, mientras que Godoy regresará en marzo, tras su post natal.

La salida de Ignacio Gutiérrez

“Siempre le he recomendado a la gente que se reinvente, que salga de la zona de confort, y yo sentía que no estaba haciendo nada de eso. En agosto más menos empezamos a hablar con el canal de mi salida y había que prepararla“, partió señalando el comunicador.

Ahondando en ese punto, Gutiérrez señaló que busca “reinventarse”. “Llevo 9 años animando matinales, no tengo ningún tema con el matinal en absoluto, y la gente sabe que he sido un defensor de los matinales, pero creo que es necesario emprender nuevos rumbos. Fue similar a lo que me pasó el año pasado, pero esta vez ha habido mucho amor, no hay una crisis en el programa, el año pasado había un ambiente muy distinto“, sostuvo.