Imperdible capítulo de “Contra Viento y Marea”: Madre se opone al sueño de su hija de casarse

Este domingo 8 de noviembre, después de “Tele13”, Francisco Saavedra traerá una nueva historia de una pareja que necesita casarse de manera urgente en el segundo capítulo de “Contra Viento y Marea”.

En este episodio los protagonistas serán Kathy y a Nelson, quienes están juntos desde hace 5 años. Ella es una joven emprendedora que anhela cumplir el sueño de estudiar en Canadá, y quiere iniciar este viaje junto a Nelson, el hombre que le robó el corazón. Pero para que esta pareja pueda lograr este objetivo, deben casarse para que él pueda acompañarla y trabajar en ese país. De lo contrario, Nelson deberá regresar a Chile y separarse de Kathy y de la pequeña hija de ambos.

Esta puede ser la gran oportunidad de sus vidas, y como es el caso de muchos chilenos, detrás de este viaje se esconde el anhelo de surgir en la vida y doblarle la mano al destino: Emigrar a Canadá puede ser la oportunidad para formar la familia que siempre soñaron en completa libertad. No obstante, la oposición de la familia de la novia podría hacer que este sueño fracase.

“Pancho” Saavedra reveló que en este capítulo “la mamá de la novia no quiere que su hija contraiga matrimonio. La pareja tiene una hija que hoy está viviendo con Kathy y su mamá, Gema, quien apenas deja que Nelson se acerque. Ellos jamás pensaron que este momento tan importante iba a estar en jaque por la oposición de Gema. Esta suegra hace lo imposible para evitar este matrimonio. Este capítulo sí que es ‘Contra viento y la suegra’. No puedo adelantar el final, pero va a estar muy complejo y Kathy no va a claudicar, y afirma que se va a casar con su madre o sin ella”.

Cabe destacar que “Contra Viento y Marea” es el primer docureality grabado en pandemia. Bajo estrictos protocolos sanitarios, el equipo se ha reinventado para registrar historias que emocionarán al público.