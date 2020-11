Paulina Rojas compartió emotiva postal en aniversario de su fallecido padre: “Te sigo amando con toda mi alma”

El pasado jueves la periodista Paulina Rojas publicó una fotografía donde aludió al aniversario de muerte de su padre, lo que realizó a través de las redes sociales.

En la publicación redactó: “Hoy es un día especial. Hoy 5 de noviembre hace cuatro años atrás, partió mi papá. Nunca había publicado una foto de él porque simplemente la pena no me lo permitía. Hoy tengo la misma tristeza y quizás más de tanto que te extraño papi”.

Luego continuó: “Gracias a Dios no quedó nada pendiente entre nosotros. Tú sabías cuánto te amo y yo siempre supe y sentí cuánto tú me amabas a mi. Hoy te quiero dar las gracias porque no hay día que no te haya sentido junto a mi y gracias por las veces que me has ayudado desde arriba”.

Finalmente expresó: “¡Mi ídolo, mi partner, mi viejo lindo! ¡Te sigo amando con toda mi alma! Tu Pauli”.

