Paul Vásquez en picada contra notera que expuso caso de tía adulta mayor en situación de abandono

Paul Vásquez tuvo un fuerte enfrentamiento con Marilyn Pérez, notera del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, quien expuso el caso de una tía del humorista que se encontraría en situación de abandono.

Según indicó, vecinos informaron a Carabineros sobre la desaparición de la mujer. Tras recibir la denuncia los uniformados entraron a su domicilio donde fue encontrada sola, acostada en su cama y en estado deplorable.

En el programa se señaló que la anciana es tía de el humorista conocido como “El Flaco”, quien decidió contactarse con el espacio para explicar en detalle la situación de la afectada.

“Ella siempre fue aislada (…) No está completamente senil”, partió explicando el ex Dinamita Show y agregó: “Después que murió su esposo, ella tuvo un aislamiento importante. Ella quedó en una profunda depresión, pero nosotros nunca nos preocupamos, porque sabíamos que no tenía problemas económicos”.

En ese momento desde el estudio pasarían al móvil de Marilyn, momento en que el humorista lanzó una advertencia: “Antes que pasen al móvil de Marilyn, recordarle a la notera que esto no es SQP, no me vaya a farandulizar a mi tía porque ella, si no tiene la noticia, la inventa… Que tenga mucho cuidado con lo que va a describir”, indicó.

Al escuchar las palabras Polo Ramírez intervino e indicó que no estaban farandulizando el tema. Por su parte Pancho Saavedra que estaba en el panel también intentó intervenir, sin embargo Paul insistió e increpó a la notera por no acudir hasta el inmueble de unas de las sobrinas de la mujer que vive en frente a la afectada.

“Hay una sobrina que vive al frente. Debe estar sentada ahí en el living viendo el programa”, agregó.

Finalmente Raquel Argandoña lo interrumpió e hizo una reflexión sobre el tema: “Sí, pero no le des la responsabilidad, Paul, a la sobrina. También estás tú, que es tu tía. O sea, todos tenemos responsabilidades también al cuidado del adulto mayor, Paul. La hemos tratado con súper respeto. Gracias a esta nota, la denuncia de los vecinos, nos estamos preocupando del estado de salud de tu tía”, indicó.