Vale Roth en picada contra famosos que cobran por saludos de alianza: “Qué patético”

La exchica reality, Valentina Roth, quedó sorprendida con algunos mensajes que le llegó a través de sus redes sociales, respecto a que hay algunos famosos que están cobrando por saludos para las alianzas de los colegios, situación ocurrente en cada aniversario de los establecimientos.

A través de sus historias de Instagram, la ex Yingo aseguró que “no puedo creer lo que acabo de ver, que algunos ‘famosillos’ que no son para nada famosos cobren por saludos, que vergüenza“.

En esa línea, Roth también comentó que ella también ha recibido pedidos. “A mi me da vergüenza, si yo no soy famosa porqué te voy a mandar un saludo, qué patético el que cobra”, agregó.

“No sé cuál es la página que se cobra, pero ver gente de 17 y 18 años, pidiendo saludos de alianza para qué si no me conocen a mí, tienen que ser conocidos para ellos, la gente a mi me conoce y es gente de mi edad, más grande“, complementó.

pero eso no fue todo, ya que Valentina cerró arremetiendo contra los “famosos. “Si tienes un Only Fans, bien, porque estás haciendo algo, pero por un saludo, creo que es patético“.