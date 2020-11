“¡El casco me salvó la vida!”: periodista del Canal del Fútbol sufrió serio accidente en bicicleta

Verónica Bianchi, panelista del programa “Pelota Parada” y conductora de “CDF Noticias”, pasó el susto de su vida durante el fin de semana.

Mientras andaba en bicicleta por el sector de Farellones, la comunicadora sufrió un serio accidente que, de no haber sido por su casco, habría sido muchísimo más grave. A través de sus redes sociales, dio a conocer el hecho y mostró las consecuencias de este.

“¡EL CASCO ME SALVÓ LA VIDA! Amigos, ayer (sábado) bajando Farellones tuve un accidente en bici (el primero de mi vida). Ahora estoy bien, llena de golpes, pero nada grave. Me hicieron scanner en todo el cuerpo y sólo hay daños en partes blandas”, sostuvo.

“Sólo quiero generar CONCIENCIA de la importancia de usar un CASCO DE CALIDAD que te puede salvar la vida, como a mí. A veces queremos escatimar en gastos, mi mensaje es que NUNCA lo hagan cuando elijan el casco de su bicicleta“, complementó la periodista, quien este lunes dialogó con La Cuarta y ahondó en lo ocurrido.

“Me descuidé un segundo. Miré hacia atrás para ver si venía mi amiga justo en la bajada y cuando volví a ver la ruta tenía una curva por delante y no pude hacer nada. La verdad es que tengo algunos segundos donde no recuerdo bien. Sé que volé muchos metros porque mi bici quedó en la otra punta de la carretera. Por el golpe del casco, veo que todo fue muy duro. El impacto lo recibí en el lado izquierdo”, expresó.