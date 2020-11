“Estaba tan sentido conmigo”: “Pancho” Saavedra reveló que Pedro Engel le cobró sentimientos por “olvidarse” de él en su matrimonio

Una particular revelación fue la que realizó el animador Francisco Saavedra, en una entrevista online con Martín Cárcamo.

En el espacio, aseguró que el reconocido tarotista chileno Pedro Engel se “enojó” con él, por una singular situación relacionada a su vida amorosa.

“Pedrito Engel estaba tan sentido conmigo porque a mi matrimonio, yo en algún momento le dije -reemplazándote a ti en el matinal- en algún momento le dije ‘Pedrito por favor me encantaría que dijeras algunas palabras en mi matrimonio’ y después se me olvidó“, sostuvo.

Tras esto, explicó que “después me cobró los sentimientos (me dijo) ‘¿te casaste hueón y no me invitaste?"”, aseguró.

Finalmente detalló que el encargado de casarlo junto a su marido fue “el cura Berríos, Felipe Berríos”.