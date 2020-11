La mística razón por la que Cota Castelblanco no enseña el rostro de su bebé

La intérprete Cota Castelblanco fue una de las nuevas invitadas al programa que conduce Jordi Castell, llamado “El Aperitivo”, en donde se refirió a su reciente maternidad y a su pareja, Nicolas Pardo.

Sobre esto expresó: “Yo igual siento que me caracterizo por ser bien auténtica en las redes sociales. Soy de San Fernando, no soy de Santiago, entonces el hecho de ser de provincia quiero que la gente me vea y me sienta tal cual soy. Y siempre quise ser mamá joven”.

Respecto a su embarazo, Castelblanco señaló que no quería informar de este a través de las redes sociales, pero fue por su abuela que lo hizo. “Ella justo murió en mayo y después era el Día de la Mamá, a la semana siguiente. Yo no quería contar nada en redes sociales porque igual es algo como de uno, el embarazo es algo tan íntimo. Y se murió ella, era el Día de la Mamá y dije ‘tengo ganas de desearle feliz día a ella, a mí mamá y a mí finalmente“, sostuvo.

Finalmente se refirió a por qué no ha enseñado el rostro de su bebé en las redes sociales, develando un mítico motivo: “A la Nicoletta la carita yo no se la he mostrado y mucha gente me ha preguntado por qué no le muestro la cara. Es un poco porque soy muy creyente en las energías y como siempre en todos lados hay muchas más gente buena, pero también de pronto hay gente malintencionada que uno no sabe. Y siento que las guagüitas tan pequeñitas son tan indefensas y desprotegidas que la energía igual les llega“.

Para cerrar aseguró: “Cuando sea más grande le voy a mostrar su carita y todo, para que vean que tiene los ojos azules”.