“A mí no me gustaba”: Pamela Díaz reveló cómo surgió el amor con Jean Philippe Cretton

La animadora Pamela Díaz realizó inéditas revelaciones en su programa “Socias”, espacio que conduce junto a la actriz Begoña Basauri.

Durante el estreno de la segunda temporada del programa, la conductora de televisión se refirió a su relación con el periodista Jean Philippe Cretton, con quien viajó hasta Cancún, México, para disfrutar de sus vacaciones.

En este contexto, Díaz detalló que al principio no le gustó físicamente el comunicador, pero con el tiempo se fue dando una relación de amistad, que derivó en su relación amorosa.

“Lo de Jean Philippe fue sorpresivo, ni yo lo esperaba jajaja (…) a mí no me gustaba Jean Philippe, nada. Estuvimos como un mes (animando “La noche es nuestra”) y no teníamos nada de onda, durante un mes era hola y chao”, comenzó explicando Pamela.

En referencia al cambio que se dio entre ambos, la animadora de Chilevisión se sinceró y expresó que “sabes que ni yo sé, te lo juro (…) salimos un tiempo y después se dio, de tanto conversar. Tenemos una relación como si fuéramos amigos”.

En esta misma línea, Díaz sostuvo que al principio todo era un secreto puesto que “ninguno de los dos estaba seguro de que nos queríamos”.

A pesar de esto, actualmente la animadora afirmó que la relación se tornó más seria, añadiendo que “yo no quiero pensar en el futuro, estamos bien así, en el presente”.

Además, “La Fiera” sostuvo que ninguno se ha pedido pololeo, pero cree que sí son pareja: “no llevamos un año, llevamos la pandemia”, reveló.

Finalmente, sobre su viaje a Cancún detalló que “no nos tocó ningún día con sol, ni uno… Fui a tomar sol y no me quedó de otra que tomar“.