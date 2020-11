“¿Hasta cuándo Bienvenidos se da estos tropezones editoriales?”: Catalina Pulido respalda actuar de Paul Vásquez tras caso de su tía en Canal 13

La animadora Catalina Pulido respaldó el actuar del humorista Paul Vásquez en “Bienvenidos”, luego de que en el espacio se abordara la situación de su tía de 91 años, quien estaría viviendo en situación de abandono.

En el capítulo, la periodista Marilyn Pérez sostuvo que la adulta mayor es tía del humorista, conocido como “El Flaco”, hecho que molestó sumamente al profesional, quien llamó al matinal reclamando por lo sucedido.

Este hecho fue respaldado por Pulido, quien señaló: “Yo especulo que El Flaco debe haber llamado sumamente exacerbado, porque la noticia es que hay una señora en precarias condiciones de higiene y de alimentación o es tía del Paul”.

“A que voy (con esto), porque en realidad si la señora no fuese tía de algún famoso no sería noticia, porque desgraciadamente, con el dolor del alma, hay millones de señoras adultas mayores y abuelitos que viven en la misma condición y a lo mejor no tienen un sobrino famoso y no puede ser denunciado”, sostuvo.

“Y en ese sentido le encuentro toda la razón al Flaco. No es que él haya querido hacerlo a propósito”, declaró Pulido, sobre el hecho de que el humorista no se contactara con su tía.

“Me parece un poco amarillista la noticia, hay que tomarlo con mucha delicadeza, porque en realidad, ¿es necesario que se diga que es tía del Flaco?, ¿hasta cuándo Bienvenidos se da estos tropezones editoriales como queriendo agarrar rating un poco torpe?”, consultó.

“Hay que tener la delicadeza y la altura de miras para saber tratar los temas”, finalizó expresando Catalina, siendo apoyada por Patricia Maldonado, quien expresó que “hoy día las líneas editoriales dejan mucho que desear”.