Lisandra Silva y la idea de llegar al altar con Raúl Peralta: “Está en los planes”

La modelo cubana Lisandra Silva fue parte de una nueva edición del programa Almorzando con el rubio, espacio que conduce Martín Cárcamo. La influencer entregó detalles de la maternidad que vive con Noah, que nació de la relación con el bailarín chileno Raúl Peralta.

“Los tres primeros meses dormí con un ojo abierto y otro cerrado. Un día Raúl se despertó para ir al baño y él estaba tapado con sus sábanas, entonces después fue un poco estresante. Pero pasado el tercer mes el niño se ve más sólido”, afirmó Lisandra.

Lisandra también manifestó la idea de contraer matrimonio con Raúl. “Obvio. Eso está en los planes”, dijo. El rubio animador contrapreguntó si ya había fecha para la ceremonia, lo que Silva respondió entre risas: “No sé, ¿y el anillo pa’ cuando?”, haciendo alusión a la canción de Jennifer López.

“Todavía no me ha llegado anillo pero sí, obvio que está en nuestros planes. Nosotros queremos tener más hijos pronto, nos queremos casar y no sabemos todavía dónde vamos a vivir, o qué va a ser de nuestras vidas ni de esta pandemia, pero tenemos mucha ilusión”, contó la modelo.

Lisandra también develó el deseo de agrandar la familia y que Noah pueda tener una hermanita: “Queremos buscar una niñita pronto, porque todos me han dicho que es mejor tener dos niños al tiro, para que crezcan juntos, para que sean partner. La verdad me gustaría que estuvieran los dos cerca de edad”, cerró.