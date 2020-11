“Muy iguales”: Juan Pedro Verdier presentó a su hermana en las redes y generó positivos comentarios

Juan Pedro Verdier, esposo de Karen Bejarano, cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram, plataforma donde recientemente sorprendió tras presentar a su hermana.

Se trataría de María, joven que contaría con talentos para el canto y generó comentarios por lo parecida que sería a su hermano.

“My little sister sings like an angel” (mi pequeña hermana canta como un ángel)“, redactó Juan Pedro en el registro, que suma más de 6 mil reproducciones.

Aquí puedes ver el registro: