“Nunca cumplió su promesa”: Presidente Piñera evita caer en picante broma de redes sociales y lo hace saber

El Presidente Sebastián Piñera está sumamente activo en Instagram. Si uno revisa sus últimas publicaciones, el Mandatario se dedica a responder uno por uno los primeros saludos que le llegan.

“Buenas noches, don Sebastián”. “Buenas noches!”, responde él. Otros, son más coloquiales. “Hola tío Piñi, ¿cómo esta?”. Y él contesta: “Hola! Cómo está?”.

Incluso le preguntan cosas triviales. “Señor presidente, tomó awita hoy?”. “Así es. Usted?”, replica el jefe de Estado. “Tío Piñera, si me dice con suerte un hola, me comprometo a hacer las 93742929374818283891 que me quedan pendiente”. ¿Qué contestó el Presidente? “Hola! Oiga, haga sus quehaceres”.

Pero hay un mensaje que se robó la atención, porque buscaba hacer caer a Piñera en un ordinario chiste de redes sociales y que otros políticos ya han caído. La broma dice así: “Igual nunca cumplió su promesa”. La pregunta obvia sería “¿qué promesa?”. Pero la respuesta es para descolar al interlocutor. “Chu… el pi… bajo la mesa”.

Pero el Presidente fue más inteligente que eso y evitó seguir el juego. En vez de ignorar el mensaje, y como lo está haciendo el último tiempo, el Presidente contestó. “No voy a caer”, afirmó.