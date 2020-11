Gala Caldirola explicó por qué tiene sus labios “moreteados”: sería por tratamiento estético

Al igual que muchos rostros, la española Gala Caldirola se ha arrepentido de algunos retoques estéticos que se ha realizado, siendo uno de los últimos el de sus labios.

En este sentido la exchica reality se sometió a un tratamiento para disolver el ácido hialurónico que se puso en ellos.

No obstante, esto provocó que sus labios tomaran un tono morado, por lo que en sus historia de Instagram varias de sus seguidoras le consultaron sobre qué le ocurrió, situación que desclasificó la esposa de Mauricio Isla.

“Me preguntáis por mis labios moreteados. Me infiltré hialuronidasa para disolver el ácido hialurónico que me puse hace unos años“, sostuvo en una Storie.

Finalmente expresó que sus labios volverían a la normalidad con el pasar del tiempo. “En unos días desaparecen los moretones“, cerró.

Aquí puedes ver la publicación: