Así fue la emotiva despedida de Yazmín Vásquez de “Milf”: “Me quiero quedar solo con los lindos momentos”

El programa “Milf” ha pasado por complejos momentos de manera reciente. Primero ocurrió la renuncia de Renata Bravo, donde se rumoreó de una fuerte discusión con Claudia Conserva. Y ahora se sumó una nueva baja.

La panelista Yazmín Vásquez también abandonó el espacio. Si bien se habló de que el viernes sería su último día de participación, esto se adelantó para el pasado miércoles, donde le dieron una emotiva despedida.

“Tu partida me duele, me desarma“, partió señalando Claudia Conserva, que luego agregó: “Tú decisión de dejar Milf me toma por sorpresa (…) Estás desde el comienzo del programa y tenía la intención de seguir juntas hasta el final“.

Yazmín, por otro lado, se mostró muy emocionada y se despidió con sensibles palabras: “Nada más que agradecer, ¿qué más puedo decir? Me quiero quedar solo con los lindos momentos“.

Luego agregó: “Como tú lo decías, soy una persona transparente, ya no me sentía cómoda. Las cosas que pasan en Milf se quedan en Milf“.

Su reacción en las redes sociales

Horas después de esto, Vásquez utilizó Instagram para referirse a este hecho. “Creo que este mensaje que me mando mi amiga @doneswoman identifica lo que siento”, partió señalando.

“No tengo palabras para agradecerles lo buena onda que son conmigo, y no lo digo de la boca pa fuera, de verdad lo siento, porque todos los días cuando entro a Instagram siento esa buena vibra, el cariño y la respuesta de ustedes”, sumó.

Luego continuó: “Soy así, no hay más que esto, ustedes me conocen tal cual soy, nunca he tratado de mostrar algo distinto, soy honesta y voy siempre de frente“.

“Tengo tantos mensajes que agradecer que por favor les pido que me entiendan si no les respondo uno a uno, pero quiero que sepan que los he leído y trato siempre de estar cerca de ustedes!”, agregó.

Finalmente expresó: “Muchas gracias hijos míos y espero que este sea el nuevo medio por el cual podamos comunicarnos hasta nuevo aviso! Los leo y los quiero“.