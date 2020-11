“No todas las fotos son sonrientes”: La sincera reflexión de Alison Mandel sobre la “vida real”

Durante la jornada de este jueves, la comediante Alison Mandel realizó una sincera reflexión en su cuenta de Instagram, plataforma donde ostenta con más de 943 mil seguidores.

En la red social, la pareja de Pedro Ruminot reflexionó sobre su día a día, y compartió una especial imagen junto a su hijo Baltazar.

“No todas las fotos son sonrientes, con los aros lindos, con la luz que debe ser, disfrutando de una linda tarde“, comenzó expresando Mandel en su Instagram.

A esto añadió: “La vida es esto; es estar cansada, mi casa muy sucia y desordenada, no tener tiempo ni de llamar por teléfono, no ordenar, usar la misma ropa para no pensar en elegir, olvidarme de hacer pipí y ante todo detenerme a alimentar a Balti, darle besos, mirarlo mucho y llenarlo de amor”, sostuvo.

“Porque el desorden y la suciedad en algún momento terminarán y no me voy a acordar, pero perderme tus sonrisas y tu vida como bebito no es transable 💙💙💙 hoy te salió un diente y hemos festejado todo el día la situación”, declaró finalmente.

Revisa la publicación acá: