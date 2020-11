“¡Qué bien te ha hecho el amor!”: Pamela Díaz encantó a sus seguidores con tierna sesión fotográfica

Durante la jornada de este jueves, la animadora Pamela Díaz encantó a sus seguidores de redes sociales con una tierna sesión fotográfica desde su hogar.

La conductora de televisión publicó una serie de imágenes junto a su hija menor Pascuala, las cuales recibieron positivos comentarios de los usuarios de Instagram.

En este sentido, hubo varios seguidores de la animadora quienes aseguraron que ahora se vería “diferente”, a pocos días de haber confirmado su relación con el periodista Jean Philippe Cretton.

“Qué bien te ha hecho el amor… siempre has sido mina, pero ahora brillas”, “Pamela, estás como el vino mujer💅🏻💕”, “hermosas”, “Te hizo bien Cancún”, “Yo no sé si es el Amorsh, si es el sol, si el clima, si es la fruta, pero esta nueva Pame es la mejor versión que he visto“, fueron algunos de los halagos que obtuvo.

Revisa la publicación acá: