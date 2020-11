“Tremendo estilo”: Marcelo Marocchino sorprendió en las redes tras presentar a su “estilosa” abuela

El exchico reality Marcelo Marocchino es todo un fashionista y amante de la alta costura, lo cual habría heredado gracias a sus orígenes italianos.

Y quien no se exime de este gusto por la moda es su abuela, a quien presentó en las redes sociales, demostrando que también tiene un agudo sentido por la moda.

“Hoy es el cumpleaños de Mi Amada Nonna… Que Decir… Nací Exactamente En La Casa Que Ven de Fondo, Así Es, Porque Nací De 8 Meses Y Mi Mamá No Alcanzó A Llegar Al Hospital… La Primera Noche De Mi Vida Me Comentaron Que Me Dormí Con El Latido Del Corazon De Mi Nonna Y Eso Crea Un Ligamen Que Va Más Allá!”, redactó en la publicación que compartió en Instagram.

Luego agregó: “Bueno Hoy Es Su Día y Son 87 Pero Como Siempre Ha Sido En Toda Su Vida, Muy Elegante y Distinguida Con Un Corazon Único…Ella es mi NONNA”.

Aquí puedes ver la publicación que compartió, que sacó positivos comentarios: