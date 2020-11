Sergio Lagos asumirá nuevo desafío en 13C junto a Virginia Demaría

Con la conducción de Sergio Lagos y Virginia Demaría, “Misión educar” dará a conocer los detalles del innovador “Modelo pionero” de Anglo American, que se está implementando en distintos liceos de Chile, y que consiste en un enfoque integral que reformula la educación media técnico profesional.

El espacio, que se estrena este domingo 15 de noviembre a las 18:30 horas por las pantallas de 13C, mostrará los detalles de esta innovadora iniciativa, que apunta a transformar de manera progresiva a los liceos técnicos en centros de innovación, para que contribuyan al desarrollo de las comunidades.

La transformación que han vivido los estudiantes, los profesores y miembros de la comunidad será documentada a través de esta producción, donde se busca exponer inspiradoras historias humanas que lograron cambiar para siempre sus vidas.

Sergio Lagos indicó que las comunicaciones, en general, están muy ligadas a la educación y que está muy emocionado en participar en esta producción que se emitirá por la señal cultural de Canal 13. “Siento que hay una conexión vital entre estas dos ideas, entre la comunicación y la educación. Por supuesto que me parece muy especial estar en esta oportunidad en un programa que hable, piense y cree educación. Creo que eso es lo más relevante. Aquí no solo estamos teorizando y no solo estamos conversando sobre una posibilidad y un modelo, sino que estamos experimentando y viviendo empíricamente procesos de transformación social, ligados a transformaciones en los procesos educacionales”.

Por su parte, Virginia Demaría destacó que “lo que más me gustó de participar de este programa fue ver y constatar en primera persona que un nuevo modelo en educación puede tener el mismo rendimiento que el modelo tradicional que hace años llevamos ejerciendo y se está impartiendo en las distintas instituciones escolares de nuestro país. Poder verlo en primera persona, conversar con las mamás de niños que están en esos colegios, con los alumnos, con los profesores y que a través de esas conversaciones ellos pudieran transmitir la pasión por lo que están haciendo, fue sin duda lo que más me gustó”.