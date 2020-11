“Es difícil, sobre todo cuando una es insegura”: Josefina Montané se sinceró con “Pancho” Saavedra sobre las críticas que recibe constantemente tras sus interpretaciones

La actriz chilena Josefina Montané se sinceró con el animador Francisco Saavedra, en una transmisión a través de Instagram.

Durante el programa, la actriz abordó el complejo momento por el que pasó, al recibir una serie de críticas por sus presentaciones, tales como en el Musical “Mamma Mía!”.

“Antes estabas como llena de inseguridades, como que querías validarte, de hecho, ¿puedo contar algo?”, comenzó expresando Saavedra, para agregar que “te afectaban mucho las críticas antes“.

Tras esto, Josefina fue sincera y expresó que “mucho, muchísimo“. Tras esto, “Pancho” recordó cuando “una vez, detrás de bambalinas, en el musical Mamma Mía, que yo te dije, ‘basta, ¿hasta cuándo?, deja de andar pendiente de lo que dice un periodista"”, sostuvo el animador.

Ante esto, “Pin” reveló que “me costó muchísimo aceptar las críticas, los malos comentarios, porque a todos nos afectan y siento que siempre hago las cosas de todo corazón, con la mayor disposición”.

“Hago buen trabajo en equipo, siempre trato de dar lo mejor de mí en cada proyecto y la gente a veces no es parte del proceso y no tiene idea y está bien, entonces es como que critiquen y no sepan todo el trasfondo que hay detrás de trabajo que tú estás dando y entregando… es duro, es difícil, sobre todo cuando una es insegura“, sostuvo la actriz.

Asimismo, sostuvo que “yo creo que mis grandes inseguridades son también por el modelaje, de estas exigencias físicas también, yo creo que viene un poco de ahí”.

A pesar de esto, aseguró que ese proceso ya lo superó y que ahora “yo soy mi propia competencia, no hay mayor crítico como yo conmigo misma”.