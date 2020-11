“Hola Chile” sufre modificaciones en su equipo: panelista renunció al programa tras seis años en el espacio

El matinal de La Red “Hola Chile” sufrirá una modificación de sus rostros, luego de que la periodista Constanza Roberts, tras seis años en el espacio, diera un paso al costado y renunciara.

La salida de la panelista se concretará este 30 de noviembre y, de acuerdo a una entrevista con La Cuarta, la salida habría sido en “buena onda“.

“Tengo ganas de moverme, de hacer otras cosas, de ver lo que está pasando en otros canales“, señaló al citado medio.

Sobre este mismo contexto, expresó: “De repente hay ciclos que uno va cumpliendo y hace un tiempo venía pensando que este era uno, que ya había cumplido. A uno le cuesta salir de la zona de confort entonces me lo tomo como un desafío para descubrir cosas nuevas”.

Finalmente desde el diario popular le consultaron sobre qué opinaba de “Aquí Somos Todos“, programa de Canal 13 que tiene un carácter social, a lo que Roberts se refirió.

“Los programas de ayuda social me encantan. Lo que hacen en el 13 me fascina, al final uno está ayudando de una manera real y concreta. Me sorprende que solo sea un canal el que está haciendo este tipo de espacios”, cerró.