¿Rocío Marengo embarazada? Levanta sospechas tras ser eliminada de “Masterchef Celebrity” en Argentina

Tras llegar a la final de Masterchef Celebrity Chile, la modelo argentina Rocío Marengo fue convocada para la versión de su país.

Sin embargo, este domingo fue eliminada, lo que fue solo un detalle entre medio de la bomba que lanzó.

Esto porque luego de su eliminación, Marengo sorprendió a todos los fanáticos de ‘MasterChef’ al dejar entrever que estaría en sus planes la maternidad.

“Vi muchas caras de misterio y me las banqué todas. Ahora, ustedes se bancan mi misterio”, aseguró tocándose el vientre.

“Si estoy embarazada, lo van a saber en el próximo capítulo”, dijo al despedirse.

Recordemos que la modelo mantiene una relación con Eduardo Fort y este lunes abordó este y otros temas en el programa “Flor de Equipo” de Telefé.

En tanto, subió una publicación en Instagram donde contó que algo le pasó en la prueba y que se siente “bajoneada”.

“Así es amiguitos… quede afuera de las cocinas más importantes del mundo! Me parte el alma… reconozco que en el reto me apague, algo paso en mi… me pinche y fue lo que di.Podría haber dado más??? Si, seguramente! Pero me confié!!”, dijo.

“Aprendí un montón!!!!! Le debo mucho a #masterchef !!! Fui muy feliz aprovechando al máximo cada reto!! Fui una privilegiada porque aprendí de los mejores!!!. Gracias gracias gracias!!!! Ya vendrás proyectos nuevos y serán los primeros en saberlo!! Si estoy bajoneada??? Si, mucho!! 💔”, cerró.