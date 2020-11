Rocío Toscano reflexionó sobre su embarazo ectópico: “Estuve a solo 20 minutos de perder la vida”

La actriz nacional Rocío Toscano hoy se encuentra esperando mellizos, pero recientemente reflexionó sobre el embarazo ectópico que sufrió en octubre del 2019.

En una extensa publicación de Instagram, la intérprete partió escribiendo: “El año pasado pase por un embarazo ectópico (cuando el óvulo fecundado se desarrolla en las trompas de Falopio o en el ovario), y hoy la vida me regala el gestar de dos bebés”.

Luego continuó: “Para las que hemos pasado por algo así, sabemos lo doloroso que puede llegar a ser, tanto físicamente, como sentimentalmente”.

“En mi experiencia, con un embarazo de un mes y medio, según la Dra. que me atendió, estuve a solo 20 minutos de perder la vida, tenía mi trompa reventada, 1 litro de sangre en mi útero, y ni les cuento el dolor, no entendía nada… fue todo muy rápido”, sostuvo la actriz de 26 años.

Respecto a su nuevo embarazo, expresó: “Existen infinitas dudas y miedos post ectópico. Muchas mujeres que han pasado por lo mismo me han escrito haciéndome llegar sus inquietudes y hago esta publicación especialmente para ellas”.

“Según mi amada doctora, para volver a gestar rápido o no, depende de muchos factores: edad, estado físico, enfermedades, obesidad, tabaquismo, alimentación estrés, reservas de óvulos, factor masculino, malformaciones femeninas, ciclo menstrual, etcétera. No existe ningún tratamiento post ectópico. Yo no me hice ningún tratamiento, creo que la vida lo quiso así y así fue“, narró.

Por último expresó: “Me alegra infinito que con mi experiencia sientan esperanzas y menos miedos a gestar y vivir esta hermosa experiencia. Les aconsejaría que después de un ectópico, o a las que estén planeando tener bebes, tengan bien claro el estado de sus trompitas para que no corran el riesgo. No tengan miedo, porque el miedo sólo atrae energías negativas“.

Aquí puedes ver su publicación: