“Esto de la conducción y la animación es lo mismo”: Patricia Maldonado realiza análisis tras eventual llegada de Eduardo Fuentes a “Mucho Gusto”

Hace algunos días se dio a conocer que el periodista Eduardo Fuentes y el animador Gino Costa estarían en conversaciones para incorporarse al matinal “Mucho Gusto” de Mega.

Este tema fue tocado en el programa “Las Indomables”, donde Patricia Maldonado tuvo una categórica opinión sobre la llegada de Fuentes al espacio matutino de la señal televisiva.

En su espacio online, Maldonado comparó el desempeño de Eduardo Fuentes versus Luis Jara, quien por largos años fue conductor del matinal de Mega.

En este sentido, la animadora destacó que “es un tremendo profesional Lucho Jara, es completo, ahí estamos hablando de un animador, Lucho es un animador“. Por otra parte, sostuvo que “Eduardo Fuentes es un muy buen conductor, no confundamos las cosas, la gente tiene confusión”.

La exrostro de televisión explicó que la gente tiene la “misma confusión” de cuando se habla de un cantante y de un intérprete, los cuales son sumamente diferentes.

“En esto de la conducción y de la animación es lo mismo (…) Lucho Jara es un animador completo, canta, baila, actúa y anima, y a eso agrégale que es un tremendo productor”, sostuvo.

“Entonces la diferencia es que Eduardo es un muy buen conductor, nadie dice lo contrario. Yo no sé qué cambio quieren hacer, hoy día no se necesitan animadores en los programas del matinal, se necesitan buenos conductores nomás, porque los matinales cambiaron, ya no está la onda la alegría, la chacota… esto es prensa, son noticias, pandemia, asesinos en serie, eso es, porque eso es lo que se está consumiendo hoy día”, detalló Maldonado.

Finalmente aseguró que “no lo va a hacer mal Eduardo, pero para conductor”.