¿Fuera de CHV? Pamela Díaz lanzó curioso comentario sobre su futuro en Chilevisión

Durante la jornada de hoy Pamela Díaz y Chiqui Aguayo fueron invitadas al matinal “Mucho Gusto” de Mega, donde hablaron de su programa “Socias”, que se transmite a través de Instagram.

En el espacio también se contó con la videollamada de la actriz Begoña Basauri, quien se encuentra realizando una cuarentena preventiva.

En ese momento Basauri le lanzó una pregunta que desató polémica: “Hoy te levantaste Pamela, ¿a dónde fuiste?“, a lo que animadora respondió “A mi excanal“.

Esto generó impresión entre los panelistas del espacio, ya que “La Fiera” dejó ver que su vínculo con Chilevisión había terminado.

“¿Cómo?”, preguntó Karla Constant, lo cual fue respaldado por Chiqui Aguayo: “¿Dijo mi excanal?“.

Díaz reaccionó y dijo: “Ya empezaron con las polémicas, jamás dije eso“, negando una salida de CHV.

Ante esto Chiqui continuó: “Hay algo que me genera extrañeza igual, ¿por qué te dejaron venir si eres competencia?“.

Finalmente Pamela Díaz respondió: “yo no soy competencia, no trabajo en un matinal. Los rostros pueden ir a cualquier canal“.

Tras esto, Karla Constant le ofreció su puesto a Pamela Díaz, donde la Fiera insistió en que no había dicho que no seguía en el canal.

“Pero amiga, ¿te echaron o no de Chilevisión? Vamos cerrando temas“, sostuvo de nuevo Constant.

Pamela cerró con: “Nunca he dicho que me echaron, ustedes no están durmiendo bien. No dije mi excanal, me están haciendo una encerrona“.