“Me desubiqué”: El “exabrupto” de Pamela Díaz tras ser invitada al matinal “Mucho Gusto” de Mega

En una nueva emisión del matinal “Mucho Gusto” de Mega estuvo invitada la animadora Pamela Díaz, quien fue al estudio en compañía de Chiqui Aguayo para hablar de su programa “Socias”.

Fue justamente la animadora de Chilevisión quien protagonizó un “insólito” chascarro, al recordar a una de las conductoras de televisión más emblemáticas del espacio matutino.

Todo comenzó cuando Díaz aseguró que “yo nunca he tomado agua, si no es mentira, no estoy mintiendo”, dijo, momento en el cual pidió una tasa de té.

“¿Tendrán un té?“, consultó Pamela, para luego expresar una inesperada frase: “Oh, me acordé de la Kathy Salosny, me desubiqué“.

Sus palabras causaron revuelo en el estudio, sobre todo en la animadora Karla Constant, quien soltó varias carcajadas.

Finalmente la conductora decidió cambiar del tema, para abordar el nuevo proyecto de Pamela junto a Chiqui Aguayo llamado “Socias”.