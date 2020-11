Pedro Ruminot revela divertida historia con ‘Charola’ Pizarro cuando era “publico” de reconocido programa de TV

El humorista Pedro Ruminot reveló una llamativa historia de cuando era un estudiante de segundaria. El comediante confesó que el histórico Marcelo “Charola” Pizarro le realizó una importante petición.

“Yo igual quería estar en la ‘tele’, me iba del colegio a ver ‘Viva el Lunes’ o ‘Casi enserio’ con Leo Caprile”, comenzó su relato con Francisco Saavedra.

“Una vez se me acercó ‘Charloa Pizarro’ y yo como siempre iba me dijo ‘hueón por favor ríete fuerte porque mi presentación está mala’ y era de Pedro Carcuro, estaba de escolar, pero le salió súper bien, me empecé a reír fuerte y me empezaron a molestar”, agregó.

“Al único programa que nunca me dieron entradas fue al ‘Venga Conmigo’, fui a pedirle a un productor y me dijo que no porque era muy rasca”, cerró.