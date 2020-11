Hija de María Alberó reflexionó en las redes sobre su cuerpo con emotivo video

La hija de María Alberó, Blu Dumay, emocionó a sus seguidores y seguidoras tras compartir en Instagram un video que realizó en TikTok, en donde reflexionó sobre su aspecto físico.

En la plataforma entregó su testimonio, donde se refirió a lo que le costó aceptar su cuerpo, hasta que comenzó a realizar deporte y una dieta vegana.

“Desafío #masqueuncuerpo me ayudó a darme cuenta lo mucho que he avanzado, lo agradecida de estar donde estoy y lo feliz que me siento de ser simplemente YO“, redactó en la plataforma de Instagram.

