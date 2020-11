Jordi Castell reveló ser llamado para “MasterChef Celebrity” y desclasificó por qué rechazó el programa

El animador Jordi Castell, en una entrevista con Francisca García-Huidobro, reveló que rechazó ser parte de un exitoso programa de Canal 13.

En esto el fotógrafo señaló que fue invitado a participar en “MasterChef Celebrity“, programa donde ganó Natalia Duco.

No obstante, su participación no se concretó, a pesar de que le encantaba la idea de ir a Bogotá, Colombia, donde se grabó el programa.

“Las puertas nunca se cierran por fuera. No te va a gustar lo que vas a escuchar. Tu jefe, que es un amor, me hizo una oferta súper buena para irme al MasterChef Celebrity y yo me moría de ganas de ir a Bogotá”, partió señalando Castell.

Luego señaló que si bien le gustaba esta idea, decidió priorizar sus proyectos personales en Chile: “Yo moría de ganas de ir. Imagínate con lo que me gusta comer, lo que me gusta cocinar. Moría de ganas de ir. Pero mi vida en Santiago. Es que no te conté otro detalle. Tengo una agencia de contenidos digitales que se llama Castell Challenge, que genera contenidos digitales para cuentas y para distintas cosas”.

Finalmente sostuvo que si bien el sueldo que recibiría no era nada malo, optó por priorizar su agencia. “Te juro que me dolió la guata porque quería hacerlo. En las conversaciones que tuvimos me pareció un tipo bastante correcto y bastante claro, transparente. Me partió el alma decirle que no, pero pesó mucho más el trabajo que tengo acá ahora e irme dos meses allá era como renunciar a muchas cosas“, cerró.