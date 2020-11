Rocío Marengo se refirió a rumores de embarazo y aclaró la situación

La trasandina Rocío Marengo fue la última eliminada de “MasterChef Celebrity Argentina”, donde realizó un gesto que no pasó desapercibida por la audiencia.

Esto, ya que antes de cruzar la puerta y despedirse de sus compañeros, la amiga de Pamela Díaz se tocó la panza, despertando así rumores de un posible embarazo.

El rumor rondaba hace algún tiempo en las redes, luego de que Marengo manifestara sus deseos de agrandar la familia junto a su pareja Eduardo Fort. Además las palabras del conductor del espacio, Santiago Del Moro, fortalecieron esta idea.

“Sé que tu vida en este momento pasa por tu maternidad, y va a llegar”, sostuvo el animador en la oportunidad.

Debido a las múltiples dudas que toda esta situación plantó, Rocío Marengo decidió aclarar la situación.

“Cuando me fui yo hice como que me iba con angustia y por eso me toco la panza, de angustia. Y después en la entrevista me preguntan si estoy embarazada y yo estaba tan mal que no me importaba nada. Quería dejar el misterio a morir. Pero no, no, se me dio así la situación y remé lo que había, pero no”, relató Marengo.