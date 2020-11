El sensible mensaje de Francisca García-Huidobro a su hijo en su cumpleaños: cumplió 15 años

La animadora de Canal 13, Francisca García-Huidobro, cumplió 47 años el pasado 4 de noviembre. Pero la celebración está lejos de acabar, pues ahora su hijo es quien está de cumpleaños.

Este hecho fue resaltado por la comunicadora a través de su cuenta de Instagram, desde la cual publicó un extenso mensaje para el menor que cumplió 15 años.

“Y así no más pasaron 15 años!!! Este precioso niño nos tuvo engañados más de 5 meses… se llamaba “Amelia”; sí, tal cual… en la semana 20 o 21 (no recuerdo bien) nos dijeron: pero si es un niño!!! Ahí quedamos con JC, sin entender mucho”, partió redactando la actriz.

Luego continuó: “Desde ese día hasta que nació le dijimos “Huevito” porque no teníamos planeado un nombre para él. El 19/11/2005, después de muuuuuchas horas intentando él salir y yo haciendo mi mejor esfuerzo, hubo que hacer una cesárea más o menos urgente… era un sábado a las 10pm y aún no sabíamos cómo se iba a llamar“.

Por último expresó: “Por ser cesárea su papá lo vio primero y recuerdo perfecto cuando le pregunté: cómo se llama??? Y con toda la certeza del mundo me dijo “se llama Joaquín“. Ese Joaquín hoy cumple 15 años y ese niño (me va a odiar por decirle niño) es lo mejor y lo único realmente importante que he hecho en mi vida. Estoy emocionada, agradecida pero por sobretodo orgullosa de ser tu mamá. Y no importa cuantos años cumplas… siempre, pero siempre serás mi delicia. Feliz cumpleaños“.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: