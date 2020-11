Pamela Díaz reflexionó tras su presencia en “Mucho Gusto”: “Me encanta levantarme temprano, me sale bien”

El pasado martes Pamela Díaz y Chiqui Aguayo participaron del programa “Mucho Gusto” en donde hablaron sobre el programa “Socias” y esta primera habló de su relación con Jean Philippe Cretton.

En este contexto la inclusión de Díaz sirvió para el matinal de Mega, ya que se quedaron con el primer lugar del rating, promediando 8 puntos.

La “Fiera” conversó con La Cuarta, donde se refirió a su participación en el espacio, reconociendo que lo pasó bien.

“No es que yo le haya dado el rating, fuimos con la Chiqui y lo pasamos bien. Me agrada también que Mega está haciendo algo más farandulero y entretenido, la ‘pípol’ está aburrida de tantas desgracias, problemas y políticos“, sostuvo Díaz, señalando que “la gente quiere ver otra cosa”.

Sobre el tema del rating expresó: “Qué bueno que un día le vaya bien a uno, después a otro, así todos tenemos trabajo“.

Finalmente reflexionó sobre este “regreso a las mañanas”, donde Pamela señaló: “Me encanta levantarme temprano, me sale bien. Ya estuve en ‘Mucho Gusto’, Viva la Mañana, La mañana de CHV y Viva la Pípol. No es menor“, expresó.