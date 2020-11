Yamila Reyna reveló “romancillo” con reconocido actor de la televisión chilena

La humorista y actriz argentina, Yamila Reina, fue parte del recordado programa de Chilevisión, Infieles, espacio que revelaba diferentes historias de amor y sexo desde principios de los 2000. En ese sentido, la trasandina reveló que tuvo un romance con un reconocido actor de la televisión chilena.

“Me hablaron de Chilevisión para hacer Infieles, fue un tema porque no me sentía cómoda, no lo quería hacer, pero igual quería trabajar con Gabriel Prieto. Tuve la suerte de hacer mi primera aparición con él”, comenzó diciendo en Sigamos de Largo.

“Grabamos todas las escenas hasta que llegamos al sexo, Gabo fue muy dulce porque me dijo ‘yo te pongo la mano así para que no se te vea nada’ y de ahí le agarré el gusto e hice otros más”, agregó.

En ese momento, la producción mostró un extracto del programa donde Yamila comentó otras escenas con otros actores. “Con Álvaro tuvimos un romancillo, fuimos amigos. Cuando hicimos Infieles él estaba con Francini”, dijo.

En ese momento, también recordó una anécdota que tuvo con el actor. “Esa escena fue un cacho porque no quería mostrar el ‘poto’, la escena original era arriba de la camioneta, a las cuatro de mañana muertos de frío y él no quería mostrar el trasero, tuve que ir yo arriba porque si no, no grabamos”, cerró.