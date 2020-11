La tajante respuesta de Christell Rodríguez a usuarios que la critican por su físico

La cantante Christell Rodríguez continúa recibiendo negativos comentarios por parte de los cibernautas, quienes aluden a su físico.

No obstante, la joven de 23 años tomó la determinación de encarar a los usuarios que lo hacen, respondiendo a los ácidos mensajes que recibe.

Recordemos que la ex “Rojo”, a través de su cuenta de Instagram, constantemente comparte registros de maquillaje o bailando, los cuales han sido duramente criticados.

“Siempre te veo bailar lo mismo ¿Es lo único que sabes?“, le escribió un usuario, a lo que Rodríguez respondió: “Se nota que no me sigues“.

Una mujer también comentó uno de los registros y escribió: “Y le haría bien bajar unos kilitos, si tanto le gusta la pantalla“.

Este no fue dejado pasar por Christell y escribió: “A ti te haría muy bien meterte en tus asuntos“.

Pero la discusión no quedó ahí, ya que la cibernauta le respondió: “Sí ando metida en mis asuntos, no pierdo tiempo haciendo videos para ganar aceptación. Suerte, linda“.

Para cerrar la discusión, Rodríguez replicó: “Yo hago videos porque me gusta, no para que me acepten“.

Aquí puedes ver la captura de los comentarios que recibió: