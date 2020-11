Soledad Onetto dejó su puesto como animadora en “Mucho Gusto”: “Vivimos procesos difíciles…”

Hace algún tiempo en las redes sociales se habló de una salida de Soledad Onetto de “Mucho Gusto”, donde desarrollaba funciones como animadora, con el fin de dedicarse a totalidad en el área de prensa.

Esto rumor finalmente cobró vida el día de hoy, donde la periodista se despidió en pantalla, expresando sensibles palabras.

“No me voy del canal, pero ha sido un proceso difícil para todos, todo el país en realidad, desde el Estallido Social, pasando por la pandemia. Me sumé a este equipo, que es experto en entretención, que ha tenido un camino duro por delante, tratando de aportarles desde mi proceso periodístico. He aprendido mucho”, partió señalando.

Luego agregó: “Vivimos procesos difíciles y traté de aportarles desde lo que yo sabía. No me iría, pero tengo muchos proyectos que necesitan tiempo, así es que les quiero agradecer a todos ustedes“.

A través de las redes sociales también emitió una despedida, donde redactó: “Gracias a todos por todo! Hacer tv no es fácil; hacer un matinal tampoco lo es. Es un desafío diario. Lo importante es ser honesta y dar lo mejor de ti, estés donde estés“.

Cabe señalar que su salida coincide con el arribo de José Miguel Viñuela, quien este viernes regresó al matinal tras cuatro meses fuera de la pantalla, debido al denominado “Caso Viñuela“.

Aquí puedes ver la publicación de Soledad Onetto: