“Voy a transparentar la cantidad de presiones que se recibían”: Fran García-Huidobro reveló conflictos que tuvo tras conducir “Maldita Moda”

La animadora Francisca García-Huidobro se sinceró en una íntima entrevista con Jordi Castell, donde habló de su paso por el programa “Maldita Moda” de Chilevisión.

En el espacio, la conductora de televisión aseguró que hubo muchos famosos que reclamaron por sus opiniones acerca de sus “looks”.

“La gente lloraba tanto con Maldita Moda. Los famosos lloraban más con Maldita Moda que con Primer Plano“, aseguró García-Huidobro.

En este contexto, reveló que para su último Festival de Viña del Mar que realizó cuando trabajó en CHV, “si no elegías a alguien como la Mejor Vestida, llamaban a gerencia“.

La animadora expresó que “yo algún día voy a transparentar la cantidad de presiones que se recibían para que yo eligiera a equis persona como la Mejor Vestida”.

“Incluso gente conocida nuestra, cercanos a nosotros que casi te extorsionaban, o a ti o a mí, o a la Kel”, complementó Castell.

Tras esto, Francisca reveló que en el último festival “yo elegí como mejor vestida a la Tonka que trabajaba en Canal 13, yo estaba en Chilevisión, y quedó la cagá porque no elegí a Carola de Moras“.

“Pero yo no trabajo ni para Carola de Moras ni para Tonka, y por suerte el equipo me dio la libertad, como se las dio a ustedes, de elegir a lo que ustedes les parecieran los mejores y peores vestidos y no los que estaban en la lista”, contó finalmente.