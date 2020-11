“Hue… ¿qué estás diciendo?”: Dani Palavecino reveló por error el embarazo de su amiga Titi Aguayo y esta fue su reacción

Un incómodo momento se vivió durante una transmisión en vivo a través de Instagram, entre la exparticipante de “MasterChef Celebrity” Daniela Palavecino y su amiga, la modelo Titi Aguayo.

Y es que por error, Palavecino dio a conocer el nuevo embarazo de Aguayo, quien se convertirá en madre por segunda vez.

Todo comenzó cuando Titi desapareció por algunos segundos para buscar a su hija, por lo que la actriz quedó sola durante la conversación online.

En este momento, Palavecino indicó que “la Titi nos trae una nueva princesa para los videos. Está embarazada, tiene tres meses y medio de embarazo, ya se hizo la ecografía de los tres meses entonces es súper seguro todo. Ya lo contó en su Instagram, pero mis seguidores para que se enteren”.

Junto a esto, aseguró que la nueva hija de Aguayo se llamará Sofía, y que esperaba ser la madrina de la pequeña. Tras esto, llegó la modelo, quien inmediatamente encaró a su amiga: “Hue… ¿qué estás diciendo? Mis seguidores no saben”, exclamó.

Finalmente, Daniela aseguró que “había metido la pata (…) Se puede retroceder y deshacer. No sabíamos dice la gente. Perdón, pero cómo no me dices antes, yo pensé que era full sabido”, añadió la exparticipante de “MasterChef”.

Revisa acá parte del momento: