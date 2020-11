La cruda confesión de Jorge Zabaleta que refleja su salida de la TV: “Hace poco estuve con ataques de pánico”

El reconocido actor de televisión Jorge Zabaleta, realizó una importante confesión respecto al por qué tomó la decisión de alejarse de la televisión, al menos por dos años. El protagonista de “Papi Ricky”, comenzó con unos síntomas que mermaron su vida cotidiana.

“Pasé dos o tres años que no tuve ningún solo día libre y me pasó la cuenta nomás. Entonces, cuando ya el cuerpo te empieza a pedir que pares y uno no le hace caso, ya te empieza a dar señales más fuertes, ‘para, para, para’. Y empiezas con los ahogos y ataques de pánico”, dijo en un live con Naty Chilet.

En otro “en vivo”, el actor nuevamente abordó ese periodo de descompensación con el doctor Leopoldo Morena, quien es químico farmacéutico. “Hace poco estuve con ataques de pánico, que son terribles, nunca me habían dado. Y claro, mi cuerpo no andaba bien”, dijo

“Tomé algunas decisiones a raíz de eso, pero no los podía controlar. Entendí mi problema, sabía por qué me estaba pasando”, cerró.