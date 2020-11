“Tan feliz bailando y moviendo el potito no estaba”: José Antonio Neme realizó dura crítica al matinal “Mucho Gusto” de Mega

El periodista José Antonio Neme realizó una dura crítica al contenido que se emite en el matinal “Mucho Gusto” de Mega, lugar que fue su casa televisiva durante un extenso período.

En el programa “Hola Chile” de La Red, el comunicador aseguró que lo que se exhibe en el espacio matutino “no tiene contexto ni tiene relato, es simplemente para despertar emocionalmente a las personas detrás del televisor. No tiene ninguna intención”.

Ante las palabras de Neme, Coni Roberts expresó: “Yo no entiendo eso, tu fuiste feliz cuando estuviste ahí, ¿por qué dices eso?, ¿por qué lo criticas tanto?”, consultó.

“Por alguna razón yo fui despedido de ese canal. Ahí tu puedes ver si yo estaba tan feliz cantando y tan feliz bailando, porque si yo hubiese renunciado por voluntad propia y me hubiese ido a mi casa vale tu argumento, pero por alguna razón me echaron. O sea, tan feliz bailando y moviendo el potito no estaba. Por alguna razón llegó el día viernes leí el noticiario y me dijeron váyase para la casa”, respondió José Antonio.

“El ‘Mucho Gusto’ que hicimos con el Lucho y con la Kathy respondió a un momento entre 2014 a 2018 y era otro país. Hoy vivimos cosas distintas, tenemos una transformación muy profunda en Chile y el mundo, y yo tiendo a pensar que de los medios en general se esperan cosas distintas. Yo no digo que uno prenda la televisión y se encuentre con una charla TED, pero hay otros formatos como el de Pancho Saavedra en Instagram”, señaló el comunicador.

Finalmente, Neme indicó que “la televisión está apretando la misma tecla de siempre. Porque el ‘Video Loco’ es el mismo que hacía la Karla Constant el año 90”.