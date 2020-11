Así fue el tenso cruce entre Mariela Sotomayor y Cecilia Gutiérrez a través de Twitter: “Supéralo”

El pasado lunes en la plataforma de Twitter se vivió un tenso debate entre las periodistas Mariela Sotomayor y Cecilia Gutiérrez, luego de que esta última se refiriera a un antiguo comentario de la actual panelista de “Me Late” en una publicación de Iván Núñez.

La situación se gestó luego de que un usuario le preguntara sobre cómo había sido la llegada de Sotomayor al programa de TV+, adjuntando el comentario de esta en un post de Núñez en Instagram, donde se refería a la compleja situación familiar que vivían.

“Esta aclaración suya obedece a un mal llamado periodismo sin rol investigativo, un afán de lograr llamar la atención en base a falsedades. Un recurso facilista que termina de enlodar el verdadero periodismo de farándula, que no por comentar detalles de la vida privada de los famosos puede ser falso y poco profesional, lamentablemente la mediocridad hace que se den este tipo de situaciones”, expresó en la oportunidad Sotomayor, aludiendo a Gutiérrez.

Gutiérrez a través de Twitter expresó: “Solo puedo decir dos días en el programa, dos noticias que le desmienten y con lectura de rectificatoria incluida. O sea, su opinión no me puede afectar menos“.

Esto no fue dejado pasar por Mariela Sotomayor, quien a través de la misma plataforma le respondió: “¡Ceci linda supéralo! Que te vaya la raja, debes agradecer este año de reconocimiento y pantalla y no pelear porque eso hace pésimo, yo en Me Late no reemplazo a nadie, menos a ti. En cada sitio donde he estado me gano mi lugar con trabajo”.

Aquí puedes ver su intercambio de mensajes: