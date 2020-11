“En un cajero automático y en la calle”: Las confesiones de Begoña y Chiqui Aguayo donde han tenido relaciones sexuales

Una de las postales que dejó un nuevo capítulo de Socias, fueron las confesiones de Begoña Basauri y Daniela ‘Chiqui’ Aguayo respecto donde han tenido relaciones sexuales en el transcurso de su vida.

En ese sentido y en el concepto de “la cultura pide”, la actriz y la humorista realizaron revelaciones que dejaron atónitos a los espectadores del espacio que se transmite a través de redes sociales.

“Yo tuve un encuentro cercano en un cajero automático, por favor que no esté conectada mi mamá”, dijo Begoña.

En su relato, afirmó que “estaba sacando dinero y él quería hacer un ‘deposito’ y tú sabes que uno se deja llevar. Hay un lugar que no tiene cámaras y uno cuando tiene ‘vestidito’ se puede hacer cosas”.

Pero eso no fue todo, ya que la “Chiqui” también aportó lo suyo. “Una vez lo intenté en un avión, pero no se puede. Es imposible, además están las ‘señoritas’ (azafatas) y en verdad que no se puede”, dijo.

Pero eso no fue todo, ya que Aguayo se acordó que “hubo un tiempo dónde no podía realizar el acto sexual en la casa de mi madre y siempre lo hacíamos en la misma calle, vacía arriba del auto, menos mal que nunca nos asaltaron”.

Estas confesiones llamaron la atención de las mujeres y hombres que estaban a esa hora conectados en el programa y también realizaron importantes confesiones.