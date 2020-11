Marcelo “Chino” Ríos se retractó de su acusación de abuso contra Pamela Jiles: “Nunca me trató de violar”

Durante la jornada de ayer se emitió un nuevo capítulo de “Las Indomables“, espacio que conduce Patricia Maldonado junto a Catalina Pulido, en donde se contó con la participación de Marcelo “Chino” Ríos.

En el programa el ex número uno lanzó una dura acusación contra la diputada Pamela Jiles, señalando que esta intentó violarlo cuando él tenía 14 años.

“Ella antes hacia entrevista, ¿Cierto?. Yo era chico, tenía 14 años y fue a mi casa. Me sentó en la cama y me hizo una entrevista para un canal. Me dijo ‘la última etapa la vamos a hacer en la ducha. Te vas a sacar la ropa y la haremos en la ducha’. Ella, Pamela Jiles”, aseguró el extenista.

Ante la mirada atónita de las panelistas, Ríos reafirmó su relato: “Lo juro. Fue en mi casa, donde mis papás. Ahí mi mamá le dijo ‘señora pare su hueveo’ y la echaron”, acotó, para después acusar “me intentó de violar, huevón (…) Lo juro por mis hijos. Así fue, me trató trató de meter en la ducha en pelota y seguir la entrevista ahí. Mi mamá le paró los carros”, relató.

Su mensaje de Instagram

No obstante, el día de hoy Marcelo Ríos utilizó su cuenta de Instagram para desmentir sus dichos.

“Que manera de pasarlo bien ayer en el programa, pero si quiero dejar en claro que Pamela Jiles nunca me trato de violar o quizo violarme la manera que yo lo dije fue de una forma quizás salida del contexto y tratando de ponerle mas picante al tema, repito en ningún momento trato de abusar de mi pero todo el resto de la historia es totalmente verdad”, redactó en la publicación.

La publicación sumó múltiples comentarios, donde le escribieron: “Se te pasó la mano“, “Una violación o acusar de violación no es un juego” y “Cuando abres la boca solo dices estupideces“.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: