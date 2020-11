Soledad Onetto se refirió al polémico “Caso Viñuela”: “Si tengo que declarar, lo voy hacer”

La periodista Soledad Onetto recientemente dejó el matinal “Mucho Gusto” con el fin tener más tiempo para dedicarse a proyectos personales.

En este sentido fue contactada por el matinal “Hola Chile“, donde también fue consultada por el polémico “Caso Viñuela”, luego de que Diana Bolocco y Michelle Adam debían ser citadas a declarar sobre lo ocurrido. No obstante, Onetto descartó haber sido notificada.

“A mí nunca me han citado, nadie me ha dicho que tengo que declarar”, partió señalando Soledad, para luego agregar: “Si estoy citada a declarar, tengo que ir a declarar. No tengo problemas“.

Finalmente reflexionó sobre ese momento, donde señaló: “Fue una situación difícil también para el programa, pero lo dije en pantalla. No siempre damos en el tono correcto, pero hacemos nuestro mayor esfuerzo“.

Aquí puedes recordar el polémico episodio, donde José Miguel Viñuela le cortó el pelo a un camarógrafo sin su consentimiento: