Alberto Plaza recuerda el fanatismo de Maradona con su música: “Nunca olvidaré la emoción con que cantaba mis canciones abrazando a sus hijas”

“Adiós a uno de los más grandes jugadores de la historia”. Así comienza el mensaje de despedida de Alberto Plaza dedicado a Diego Maradona, pasando a revelar que él tuvo “el privilegio de recibir su invitación a cantar en su despedida”.

“Nunca olvidaré la emoción con que cantaba mis canciones abrazando a sus hijas”, recordó el cantante sobre ese día en su cuenta de Twitter.

Para ahondar en su mensaje escrito en redes sociales, Plaza contó a La Tercera que en el 2001 fue invitado por el ídolo a un evento privado en Cali y meses después fue a su despedida en el estadio La Bombonera, que terminó en el hotel Hilton en Buenos Aires.

“Cuando estaba en rehabilitación escuchó mi canción ‘Amigo’ en la radio. Así que me agradeció, porque esa canción fue la que lo empujó a salir adelante mientras hacía el tratamiento en Cuba”, contó el músico.

“Se sabía todas las canciones, se sacaba el sombrero, me besaba las manos”, recuerda sobre esa noche en Colombia.

“Llamo a recordar a ese gigante que fue en la cancha, todo lo demás es parte de lo que le puede pasar a una persona que está afectada por tanto acoso, y ninguno de nosotros está libre de errores. Yo no comparto su pensamiento ideológico, lo que hizo con su vida no es problema mío, pero me voy a quedar con el recuerdo del gigante que fue en la cancha“, concluyó Plaza.