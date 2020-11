“Es absolutamente ilógico que nos estemos atacando”: Carlos Zárate tomó radical decisión luego de que fuera increpado por sus seguidores tras opinar sobre muerte de Maradona

El periodista especializado en noticias internacionales, Carlos Zárate, vivió un incómodo momento a través de sus redes sociales, luego de que fuera increpado por los usuarios de la plataforma.

Todo comenzó cuando el comunicador se refirió a la muerte del recordado futbolista Diego Armando Maradona: “Diego Maradona. Fallecido hoy en Argentina”, dijo.

No obstante, los usuarios no tardaron en enviarle múltiples críticas al profesional, recordando algunos hechos polémicos protagonizados por Maradona a lo largo de su vida.

Ante esto, Zárate tomó una drástica decisión y eliminó la opción para que sus seguidores pudieran seguir comentando la publicación.

El periodista de Canal 13 explicó su actuar en otra publicación realizada en su cuenta de Instagram, aclarando que “quiero comunicarles que he decidido cerrar los comentarios de la noticia sobre Maradona“.

“Es absolutamente ilógico que nos estemos atacando unos a otros con respecto a la muerte de una persona y los defectos o méritos que tuvo en vida“, continuó expresando.

Finalmente declaró que “puede que a muchos no les guste, pero estoy decidido a que este espacio que es nuestro no se contamine con lo que ocurre en otras redes sociales, en donde los ataques y descalifícaciones ocurren a cada rato. NO ES POR MI, ES POR NOSOTROS”.

Revisa la publicación acá: