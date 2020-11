Fran García-Huidobro generó debate tras comentar la muerte de Maradona: “¿Es realmente un ejemplo a seguir?”

El nombre de la animadora Francisca García-Huidobro se tomó las redes sociales luego de que durante la jornada se diera a conocer la muerte del futbolista, y la animadora realizara una polémica publicación en Instagram.

“Y murió Maradona. Es difícil hablar de Maradona, porque podemos solo hablar del fútbol y el genio que fue, pero también podemos hablar de drogas, de abusos, de acoso y entonces mi pregunta es, honestamente: ¿Se puede separar al personaje de la obra?”, partió señalando en un video que compartió.

Tras esto, la comunicadora señaló que siempre ha sido una fanática del futbol y admiradora de Maradona como deportista. “Muchos de nosotros y nosotras tenemos hijos futboleros que han seguido la carrera de Maradona y lo admiran profundamente como futbolista (…) ¿Es realmente un ejemplo a seguir Diego Armando Maradona más allá del fútbol?“.

Luego Fran detalló algunas de las respuestas que recibió: “Muchas de las mujeres, en su mayoría, dicen que no se puede separar a la persona de la obra… Y hay otros, hombres, que dicen que no poh, que una cosa es el fútbol y la otra cosa es otra cosa. Yo no entiendo muy bien aquella reflexión… Pero insisto, no tengo respuestas todavía, estoy haciendo una especie de encuesta a ver qué opinan ustedes”, cerró.